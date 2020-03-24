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Распространение коронавируса нового типа

Нетаньяху и Меркель обменялись идеями о преодолении кризиса, вызванного коронавирусом

Специалисты из Германии и Израиля будут поддерживать постоянный контакт

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 марта. /ТАСС/. Исполняющий обязанности премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху обсудил во вторник с канцлером ФРГ Ангелой Меркель пути преодоления кризиса, вызванного распространением нового коронавируса. Об этом сообщила канцелярия израильского премьера.

"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху сегодня провел подробную беседу с канцлером Германии Ангелой Меркель. В ходе теплого разговора лидеры обменялись идеями и представлениями относительно того, как преодолевать кризис, вызванный распространением коронавируса. Они обсудили сотрудничество в финансово-экономической сфере, а также закупки медицинских товаров. Было решено, что специалисты из двух стран будут поддерживать постоянный контакт по этим вопросам", - говорится в сообщении.

Теги
Меркель, АнгелаГерманияИзраильНетаньяху, БиньяминРаспространение коронавируса нового типа
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