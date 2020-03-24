Норвегия продлила до 13 апреля действие ограничительных мер из-за коронавируса

ХЕЛЬСИНКИ, 24 марта. /ТАСС/. Правительство Норвегии приняло решение продлить срок действия ограничительных мер в стране из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщила во вторник на пресс-конференции премьер-министр страны Эрна Сульберг.

"Ограничительные меры будут действовать до 13 апреля. Это означает, что в течение следующих недель в нашей повседневной жизни продолжат действовать серьезные ограничения", - сказала она. Как пояснило Норвежское телеграфное бюро, школы, детсады и вузы останутся закрытыми, сохранятся рекомендации оставаться дома и ограничения на путешествия.

Кроме того, как сообщил министр здравоохранения и социального обеспечения Бент Хёйе, на улице нельзя собираться группами более пяти человек, при этом расстояние между людьми должно составлять 1 м. Это, правда, не будет касаться семей. В помещении, в частности, на работе, расстояние должно составлять 2 м. На собственное жилище это правило не распространяется.

Число случаев заражения коронавирусом в Норвегии увеличилось до 2566, за сутки зафиксировано 196 новых случаев инфицирования. По данным Норвежского телеграфного бюро, от последствий коронавируса в стране умерли уже 12 человек.

Ранее правительство Норвегии из-за ситуации с пандемией ввело запрет на въезд в страну иностранцев, у которых нет вида на жительство, установлен погранконтроль на границах внутри Шенгена. На двухнедельный карантин отправляются все вернувшиеся в королевство из других государств.