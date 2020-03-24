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Распространение коронавируса нового типа

ВМС США отменили все заходы кораблей в порты из-за коронавируса

США отменили все заходы в порты за исключением тех кораблей, которым нужно техническое обслуживание или пополнение запасов

ВАШИНГТОН, 24 марта. /ТАСС/. ВМС США приняли решение в связи с ситуацией с коронавирусом отменить заходы в порты всех кораблей, кроме тех, которым требуется ремонт или пополнение запасов. Об этом сообщил во вторник на брифинге для журналистов начальник штаба ВМС США вице-адмирал Майкл Гилдей.

"Мы отменили все заходы в порты за исключением тех кораблей, которым нужно техническое обслуживание или пополнение запасов, а их достаточно немного", - сказал он.

Ранее исполняющий обязанности министра Военно-морских сил США Томас Модли сообщил, что заражение новым коронавирусом диагностировано у трех военнослужащих ВМС США, находящихся на борту американского атомного авианосца Theodore Roosevelt.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано уже свыше 50 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 606 человек. Более 50% случаев заражения приходятся на штаты Нью-Йорк, Вашингтон и Калифорния.

Теги
СШАРаспространение коронавируса нового типа
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