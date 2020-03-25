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Распространение коронавируса нового типа

"Известия": Палестина и Израиль отодвинули споры на второй план на фоне борьбы с COVID-19

Посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль отметил общее понимание необходимости слаженной политики с обеих сторон для предотвращения дальнейшего распространения вируса

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Все споры между Палестиной и Израилем временно отошли на второй план на фоне совместной борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщил посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль в интервью изданию "Известия", опубликованном в среду.

"Все споры между нами и израильтянами временно отошли на второй план. На прошлой неделе президент Израиля Реувен Ривлин позвонил президенту Палестины Махмуду Аббасу и попросил о сотрудничестве в борьбе с коронавирусом. Создан совместный штаб по борьбе с инфекцией", - приводят "Известия" слова посла.

Нофаль отметил общее понимание необходимости слаженной политики с обеих сторон для предотвращения дальнейшего распространения вируса.

Посол пояснил, что 5 марта был введен режим чрезвычайного положения, а также запрет на выход из дома без крайней необходимости и комендантский час. Это позволяет сохранить число зараженных на минимальном уровне. По его словам, в настоящий момент в Палестине зафиксировано 60 случаев заражения коронавирусной инфекций, но не зарегистрировано ни одной смерти. Более того, 17 человек уже полностью выздоровели, остальные же находятся в удовлетворительном состоянии.

"В данный момент мы пытаемся урегулировать небольшие расхождения с израильской стороной относительно положения палестинцев, которые работают в Израиле", - добавил Нофаль.

Теги
ПалестинаИзраильРаспространение коронавируса нового типа
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