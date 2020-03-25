СМИ: число погибших при атаке на храм сикхов в Кабуле возросло до 25

ТАСС, 25 марта. По меньшей мере 25 человек погибли в результате нападения боевиков на место богослужения сикхов в столице Афганистана. Об этом в среду сообщил телеканал TOLOnews со ссылкой на МВД страны.

По его информации, восемь человек получили ранения. Еще 80 человек были спасены. Ранее сообщалось об 11 погибших.

По данным телеканала, все четыре боевика, устроившие нападение, были ликвидированы в ходе спецоперации, которая длилась около шести часов.

Нападение было совершено утром в среду. По предварительной информации, боевики подорвали взрывное устройство. В момент атаки в здании могли находиться до 150 человек.