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Распространение коронавируса нового типа

"Кажется, что я нахожусь в фильме-катастрофе". Как живет Брюссель на карантине

Безлюдная центральная площадь, исчезнувший запах шоколада и вафель, пустые улицы и парки, закрытые бары, кафе и рестораны
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Описание
Фонтан Чарльза Булса
© Асмик Арутюнян/ТАСС
Площадь Гран-Плас
© Асмик Арутюнян/ТАСС
© Асмик Арутюнян/ТАСС
© Денис Дубровин/ТАСС
Евроквартал
© Асмик Арутюнян/ТАСС
© Денис Дубровин/ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 25 марта. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Брюссель, столица Евросоюза и город, где находятся штаб-квартиры ЕС и НАТО, спустя 10 дней после введения в Бельгии жесткого карантина из-за вспышки вызванного новым коронавирусом заболевания опустел.

С раннего утра можно наблюдать, как брюссельцы выходят на  балконы и неспешно пьют кофе, а вечером с тех же балконов или из открытых окон аплодируют врачам, которые круглосуточно работают в больницах и пунктах скорой помощи. Любоваться цветочными клумбами и весенними декорациями могут только патрулирующие город полицейские и изредка встречающиеся в масках и перчатках брюссельцы.

"Мне повезло, я живу в пяти минутах от центральной площади и каждый день гуляю здесь с собакой. Это невероятно - видеть Гран-Плас и центральные улицы такими безлюдными. Иногда мне кажется, что я нахожусь в каком-то фильме-катастрофе", - поделился с ТАСС ощущениями местный житель.

Водителям на пустых улицах приходится останавливаться несколько раз и объяснять полицейским, по какой причине они не на карантине и куда едут. За 20 минут до центра корреспондента ТАСС останавливали четырежды и разрешали продолжить путь после предоставления журналистского удостоверения и пояснений цели поездки. Общественный транспорт пустует, хоть и продолжает работать.

Институты ЕС остаются открытыми, но почти никто туда не приходит работать. Тысячи сотрудников переведены на домашнюю работу. Доступ журналистам в здания Еврокомиссии, Евросовета и Европарламента закрыт. Регулярный ежедневный брифинг Еврокомиссии для СМИ проводится онлайн. Сами руководители и высокопоставленные чиновники европейских институтов сидят на карантине, среди них есть и заразившиеся коронавирусом, в частности, главный переговорщик ЕС по выходу Великобритании из состава сообщества Мишель Барнье и еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони.

После введения карантина закрылись не только магазины, кафе, бары, рестораны, спортзалы, но и некоторые медцентры. Многие больницы и клиники отменили консультации и приемы, плановые несрочные операции. Изменилась процедура приема у терапевтов: сначала пациенты должны связаться с врачом по телефону или электронной почте, описать свое состояние, и если нет явных симптомов коронавируса, то можно прийти на личную консультацию. "Если же пациент описывает симптомы коронавируса, среди которых - серьезные проблемы с дыханием, то мы просим его поехать в ближайший пункт скорой помощи. И уже там врачи проверят состояние пациента и при необходимости проведут тест на коронавирус", - рассказал ТАСС доктор Салим Каис.

В самих больницах на входе стоят антисептические средства, персонал носит маски и перчатки. Оплачивать консультации и приемы можно только кредитной картой. Во многих аптеках нет ни масок, ни антисептиков, ни даже термометров. При этом самая простая маска стоит около €4 (более 300 рублей), а маленький флакон антисептического геля - €10 (более 800 рублей).

Теги
БельгияРаспространение коронавируса нового типа
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