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Распространение коронавируса нового типа

Испания запросила у НАТО помощь для борьбы с распространением коронавируса

В стране умерли 3434 человека, 5367 пациентов выздоровели

ТАСС, 25 марта. Испанская армия запросила у своих партнеров по НАТО аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), средства индивидуальной защиты и экспресс-тесты на выявление нового коронавируса. Об этом заявил в среду глава Генерального штаба Вооруженных сил Испании Мигель Анхель Вильяройа, информирует агентство Reuters.

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По словам военачальника, Испания направила запрос НАТО, который затем получат члены альянса. Запрашиваемая помощь в дальнейшем будет передана на нужды гражданского населения, отметил Вильяройа.

По данным испанского Минздрава, по меньшей мере 47610 случаев заражения новым коронавирусом зафиксировано в Испании с начала распространения инфекции в стране. Умерли 3434 человека, 5367 пациентов выздоровели.

Теги
ИспанияРаспространение коронавируса нового типа
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