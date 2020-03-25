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Швейцария расширила ограничения на въезд на все страны Шенгенской зоны, кроме Лихтенштейна

Все авиарейсы из-за границы будут подвергнуты одинаковому контролю по прибытии

ЖЕНЕВА, 25 марта. /ТАСС/. Швейцария приняла решение расширить ограничения на въезд на свою территорию для авиапассажиров, прибывающих изо всех стран Шенгенской зоны, а не только из Австрии, Германии, Испании, Италии и Франции, как это было до сих пор. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте швейцарского правительства.

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В Берне напомнили, что на минувшей неделе ограничения на въезд в связи с коронавирусом были введены для Австрии, Германии, Испании, Италии и Франции, а также для всех государств, не входящих в Шенгенское пространство. "Начиная с полуночи это ужесточение условий въезда применяется также к авиарейсам, прибывающим из всех остальных стран Шенгена, за исключением Лихтенштейна. Компетентные органы ЕС проинформированы об этих новых мерах", - отметило правительство.

Оно пояснило, что отныне все авиарейсы из-за границы будут "подвергнуты одинаковому контролю по прибытии". Вместе с тем въезд на швейцарскую территорию по-прежнему будет разрешен гражданам Швейцарии и лицам с видом на жительство в этой стране, а также тем, кто прибыл по профессиональным причинам или в силу "абсолютной необходимости". Принятые в среду ограничительные меры направлены на "повышение эффективности защиты швейцарского населения от коронавируса", подчеркнули в Берне.

По состоянию на 24 марта, в Швейцарии было зарегистрировано 8836 случаев заражения коронавирусом. Умерло 86 человек.

Теги
ЛихтенштейнШвейцарияРаспространение коронавируса нового типа
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