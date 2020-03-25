{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Помпео призвал отложить поиск ответственных за ситуацию с коронавирусом до конца пандемии

Соединенные Штаты по-прежнему ждут от властей Китая предоставления полноценной информации относительно вспышки вызываемого новым коронавирусом заболевания, указал госсекретарь США

ВАШИНГТОН, 25 марта. /ТАСС/. Поиск ответственных за ситуацию с пандемией следует отложить до того момента, когда коронавирус будет окончательно побежден. Такое мнение выразил в среду на брифинге для журналистов госсекретарь США Майкл Помпео.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Помпео был задан вопрос о том, как он относится к инициативе отдельных американских конгрессменов, которые считают необходимым предъявить Китаю требование компенсировать ущерб от коронавируса, поскольку власти этой страны, по их мнению, изначально скрывали информацию о заболевании, что привело к пандемии.

"Пусть Конгресс сам решает, как поступить. Но, как я уже говорил, сейчас не время для взаимных упреков и привлечения кого-либо к ответственности", - ответил госсекретарь. Однако он подчеркнул, что в будущем подобная постановка вопроса возможна. "Подходящее время придет. Когда мы справимся с этим кризисом, когда нам удастся восстановить экономики стран, у мирового сообщества будет время оценить, кто был ответственен за то, что произошло", - добавил Помпео.

Он также отметил, что Соединенные Штаты по-прежнему ждут от властей Китая предоставления полноценной информации относительно вспышки вызываемого новым коронавирусом заболевания. "Мы должны ясно дать понять, что имеющаяся информация должна быть доступна для всех в мире. Это означает полную прозрачность со стороны каждого, в том числе Коммунистической партии Китая. С этим продолжает оставаться проблема. Нам до сих пор нужна нормальная информация от Коммунистической партии Китая по поводу того, что произошло, и какова сейчас обстановка с распространением вируса внутри страны. Нам нужна достоверная, прозрачная информация, которую мы требуем от всех стран в мире", - сказал госсекретарь.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что мир "платит высокую цену из-за несвоевременного информирования о коронавирусе со стороны Китая". Он отметил, что было бы хорошо, если бы общественность Соединенных Штатов "узнала о случаях несколько месяцев назад". Американский лидер не привел в подтверждение своих слов никаких доказательств.

В ответ на это официальный представитель китайского МИД Гэн Шуан заявил, что слова Трампа полностью не соответствуют действительности и относятся к категории клеветнических высказываний, очерняющих КНР. Как уточнил дипломат, Пекин с самого начала распространения заболевания "предпринял всеобъемлющие и строжайшие меры", сумев за короткий промежуток времени подавить вспышку коронавируса.

Теги
СШАКитайТрамп, ДональдПомпео, Майкл (Майк)Распространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Страны G7 окажут финансовую помощь ВОЗ в борьбе с коронавирусом
Речь идет о сумме в £71 млрд, говорится в заявлении МИД Великобритании
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС