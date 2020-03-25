Помпео призвал отложить поиск ответственных за ситуацию с коронавирусом до конца пандемии

ВАШИНГТОН, 25 марта. /ТАСС/. Поиск ответственных за ситуацию с пандемией следует отложить до того момента, когда коронавирус будет окончательно побежден. Такое мнение выразил в среду на брифинге для журналистов госсекретарь США Майкл Помпео.

Помпео был задан вопрос о том, как он относится к инициативе отдельных американских конгрессменов, которые считают необходимым предъявить Китаю требование компенсировать ущерб от коронавируса, поскольку власти этой страны, по их мнению, изначально скрывали информацию о заболевании, что привело к пандемии.

"Пусть Конгресс сам решает, как поступить. Но, как я уже говорил, сейчас не время для взаимных упреков и привлечения кого-либо к ответственности", - ответил госсекретарь. Однако он подчеркнул, что в будущем подобная постановка вопроса возможна. "Подходящее время придет. Когда мы справимся с этим кризисом, когда нам удастся восстановить экономики стран, у мирового сообщества будет время оценить, кто был ответственен за то, что произошло", - добавил Помпео.

Он также отметил, что Соединенные Штаты по-прежнему ждут от властей Китая предоставления полноценной информации относительно вспышки вызываемого новым коронавирусом заболевания. "Мы должны ясно дать понять, что имеющаяся информация должна быть доступна для всех в мире. Это означает полную прозрачность со стороны каждого, в том числе Коммунистической партии Китая. С этим продолжает оставаться проблема. Нам до сих пор нужна нормальная информация от Коммунистической партии Китая по поводу того, что произошло, и какова сейчас обстановка с распространением вируса внутри страны. Нам нужна достоверная, прозрачная информация, которую мы требуем от всех стран в мире", - сказал госсекретарь.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что мир "платит высокую цену из-за несвоевременного информирования о коронавирусе со стороны Китая". Он отметил, что было бы хорошо, если бы общественность Соединенных Штатов "узнала о случаях несколько месяцев назад". Американский лидер не привел в подтверждение своих слов никаких доказательств.

В ответ на это официальный представитель китайского МИД Гэн Шуан заявил, что слова Трампа полностью не соответствуют действительности и относятся к категории клеветнических высказываний, очерняющих КНР. Как уточнил дипломат, Пекин с самого начала распространения заболевания "предпринял всеобъемлющие и строжайшие меры", сумев за короткий промежуток времени подавить вспышку коронавируса.