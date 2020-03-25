СМИ: власти Германии намерены ввести карантин для авиапассажиров из третьих стран

БЕРЛИН, 25 марта. /ТАСС/. Правительство ФРГ намерено ввести обязательный двухнедельный карантин для авиапассажиров, которые прибывают в Германию из стран, не входящих в ЕС, в целях замедления темпов распространения коронавируса. Об этом сообщила в среду медиагруппа Funke со ссылкой на собственные источники.

Как ожидается, соответствующее решение власти примут уже в четверг. До сих пор прибывающие из Египта, Ирака, Ирана, Италии, США, Франции, Южной Кореи, которые, по оценке Берлина, входят в так называемую группу риска, должны были заполнять специальные формуляры. Китай во вторник был из нее исключен. Funke пишет, что сейчас правительство ФРГ осознало, что коронавирус распространяется во всем мире и нет причины говорить о какой бы то ни было группе риска.

Решение о карантине принимают власти федеральных земель, поэтому Минздрав ФРГ намерен обсудить с ними принятие единых правил в этом вопросе.

По последним данным, свыше 200 граждан ФРГ умерли от последствий заражения новым коронавирусом, заразились более 37 тыс. человек.