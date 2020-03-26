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В промышленном районе Алеппо начали восстанавливать заводы

Восстановительные работы проходят под присмотром расчета сирийских саперов

АЛЕППО /Сирия/, 26 марта. /ТАСС/. Предприниматели начали возвращаться и восстанавливать предприятия в промышленном районе на северо-западе сирийского Алеппо - Лерамуне.

Боевики, которые обстреливали из Лерамуна районы Алеппо, использовали здания десятка заводов для производства боеприпасов и самодельного оружия, а также для укрытия и в качестве укреплений. Отступая под натиском правительственных войск, они увезли часть оборудования, другую - уничтожили или испортили. Как только район удалось освободить, туда начали возвращаться бизнесмены.

"Будем восстанавливать все как было, - сказал российским журналистам Джамаль Эльдин эль-Суфи, который до войны занимался оборудованием швейных производств. - Я уже давно знал, что этот момент скоро настанет, и дождался. Мои старые партнеры тоже ждут, когда мы снова начнем работать, дают хорошие скидки. Одним словом - все готово, только здание восстановить осталось".

Большим спросом пользуется продукция братьев Хамдо, которые реанимируют старую арматуру и снова пускают ее в дело. Строительные материалы, особенно дешевые, в разрушенном террористами Алеппо очень нужны.

"Арматура будет такая же крепкая, как и новая, но гораздо дешевле. Мы даем ей вторую жизнь. Работаем с утра и до вечера, арматуры очень много, а с разбором завалов становится все больше и больше. Думаем ставить тут навес и покупать более производительный станок", - сказал бизнесмен Омар Хадж Хамдо.

В короткие сроки

Бизнесмены находят новые подземные укрытия боевиков, благодаря которым они неожиданно появлялись и из этих зданий обстреливали Алеппо.

"Этот проход ведет на улицу, где мы сейчас только что стояли, это километр примерно. Там высокое здание, тоже наше. Они вот так проходили туда, поднимались наверх и обстреливали наш район Халидия, где я живу, с моего же здания. А потом так же прятались", - сказал Абдурахим Курайши, который до войны владел в этом районе несколькими швейными производствами.

Восстановительные работы проходят под присмотром расчета сирийских саперов - здесь постоянно находят опасные предметы и боеприпасы. Бизнесмены уверены, что производства удастся восстановить в короткие сроки - уже в течение этого года.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Город Алеппо сильно пострадал в ходе военных действий, многие здания, достопримечательности были разрушены или повреждены. Алеппо был промышленной столицей Сирии, но из-за конфликта большинство его предприятий перестали работать.

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