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Спецслужбы Казахстана задержали подозреваемого в подготовке теракта в Нур-Султане

У него изъяли самодельное взрывное устройство с поражающими элементами

НУР-СУЛТАН, 26 марта. /ТАСС/. Сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана задержали подозреваемого в подготовке теракта в городе Нур-Султане. Об этом сообщила пресс-служба КНБ республики в четверг.

"25 марта Комитетом национальной безопасности по результатам оперативно-розыскных мероприятий в городе Нур-Султане задержан последователь деструктивного религиозного течения. Он подозревается в подготовке на территории столицы теракта под воздействием идеологии международной террористической организации "ДАИШ" (арабское название запрещенной в РФ террористической группировки ИГ - прим. ТАСС), которая запрещена в Казахстане", - говорится в сообщении.

В ходе следственных действий у подозреваемого изъято самодельное взрывное устройство с поражающими элементами. "В отношении указанного лица начато досудебное расследование по статьям 24 и 255 (приготовление к акту терроризма) Уголовного кодекса Республики Казахстан", - уточнили в пресс-службе.

Расследование дела продолжается.

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