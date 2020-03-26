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Распространение коронавируса нового типа

Пентагон прекратит публиковать данные по конкретным случаям заражения из-за угрозы военным

По словам главы ведомства Марка Эспера, раскрытие определенных данных может "поставить людей под угрозу"

ВАШИНГТОН, 26 марта. /ТАСС/. Министерство обороны США прекратит публиковать данные по конкретным случаям заражения новым коронавирусом среди военнослужащих, чтобы не раскрывать информацию, которая может поставить их под угрозу. Об этом заявил в четверг агентству Reuters глава Пентагона Марк Эспер.

"Мы собираемся предоставлять суммарные данные. Но мы не будем давать отдельные цифры, потому что в таком случае может быть раскрыта информация о том, где мы затронуты [заболеванием] в больших масштабах, нежели, возможно, в каких-то других местах", - сказал он.

По словам министра, раскрытие определенных данных может "поставить людей под угрозу". В особенности это касается войск США, размещенных за рубежом. Он упомянул в частности восточную Африку, где Вашингтон ведет борьбу с исламистской террористической группировкой "Аш-Шабаб", а также Сирию и Афганистан, где проводятся операции против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

При этом, согласно его оценкам, пандемия не повлияет на проведение самих операций. "У нас более чем достаточно сил", - заявил Эспер.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 457 тыс. человек, зафиксировано более 21 тыс. смертельных исходов.

Теги
СШАЭспер, МаркРаспространение коронавируса нового типа
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