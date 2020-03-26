Контактная группа в Минске обсудила вопросы безопасности и освобождение удерживаемых лиц

КИЕВ, 26 марта. /ТАСС/. Участники контактной группы по урегулированию на востоке Украины обсудили в четверг ситуацию с безопасностью в Донбассе и освобождение удерживаемых лиц. Об этом сообщила пресс-служба офиса украинского президента.

В связи с распространением эпидемии коронавируса переговоры проходили в формате видеоконференции.

"Украинская сторона подтвердила приверженность режиму устойчивого и полного прекращения огня, - говорится в сообщении. - Также продолжалась работа над формированием списков в рамках взаимного освобождения удерживаемых лиц".

Кроме того, участники встречи продолжили консультации по выбору новых участков разведения сил и средств на линии соприкосновения в Донбассе с учетом, прежде всего, гуманитарных аспектов.

Как отмечается в сообщении, "во время заседания никаких документов подписано не было".