США выделят $274 млн на борьбу с коронавирусом в мире

ВАШИНГТОН, 27 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты выделят $274 млн на борьбу с распространением коронавируса в мире, средства будут предоставлены в том числе Управлению верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ). Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении госсекретаря США Майкла Помпео.

"Рад сообщить, что США выделяют $274 млн на срочную медицинскую и гуманитарную помощь. Данные средства будут направлены 64 наиболее пострадавшим странам для более эффективного противодействия пандемии, - отмечается в тексте. - На срочную медицинскую помощь пойдут $100 млн, $110 млн будут направлены на содействие в борьбе с заболеванием. Кроме того, $64 млн будут выделены на гуманитарную помощь через УВКБ ООН, чтобы способствовать усилиям по реагированию на пандемию".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 500 тыс. человек, зафиксировано более 23 тыс. смертельных исходов.