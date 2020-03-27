В НАТО утверждают, что перехватили российский военный самолет в регионе Балтийского моря

БРЮССЕЛЬ, 27 марта. /ТАСС/. ВВС Бельгии, входящие в состав воздушной полиции НАТО в регионе Балтийского моря, перехватили российский военный самолет, который якобы не соблюдал международные нормы безопасности. Об этом говорится в заявлении Североатлантического альянса, распространенном в пятницу в Брюсселе.

"Самолеты бельгийских ВВС, входящие в состав воздушной полиции НАТО в регионе Балтийского моря, перехватили российский военный самолет, пролетевший вблизи воздушного пространства союзников в четверг (26 марта 2020 года), после того, как он не соблюдал международные нормы безопасности", - отмечается в нем.

В документе говорится, что это якобы третий подобный инцидент "за последние дни по мере того, как вооруженные силы по всему Североатлантическому союзу помогают странам справиться с кризисом коронавируса". "Воздушная активность началась после того, как военно-морские силы НАТО заметили семь российских военных кораблей в Северном море. В то время как корабли русского флота обычно проходят через Ла-Манш на своем пути между Крайним Севером и Средиземным морем, в этом случае они оставались в Северном море в течение нескольких дней", - заявили в НАТО, добавив, что британский флот и другие военно-морские силы союзников следили за российскими кораблями до тех пор, пока они не покинули этот район.

В альянсе добавили, что "в эти выходные начинаются масштабные морские учения под руководством Великобритании у северо-западного побережья Шотландии". "В двухлетних совместных учениях Warrior также участвуют США, Германия, Дания, Норвегия и постоянная морская группа НАТО One. Учения будут проходить с субботы (28 марта 2020 года) по 10 апреля 2020 года", - заключили в НАТО.