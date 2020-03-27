В ДНР и ЛНР заявили об отказе Украины подписывать гарантии соблюдения перемирия

ДОНЕЦК/ЛУГАНСК, 27 марта. /ТАСС/. Украинские представители на заседании контактной группы и подгруппы по безопасности отказались подписывать документ с обязательствами по соблюдению перемирия сторонами конфликта, который были готовы подписать республики Донбасса. Об этом заявили в пятницу министры иностранных дел Луганской народной республики (ЛНР) Владислав Дейнего и Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова, комментируя состоявшееся во вторник и в четверг в режиме видеоконференции заседания подгруппы по безопасности и контактной группы.

Глава МИД ЛНР напомнил, что республики Донбасса в четверг обнародовали проект заявления о поддержке перемирия реальными мерами, обеспечивающими его выполнение. "Те же меры содержались и в проекте протокола, который отказались подписать представители Киева, - цитирует Владислава Дейнего Луганскинформцентр. - В значительной части они присутствовали еще в заявлении контактной группы от 17 июля 2019 года, которым был введен бессрочный режим прекращения огня, действующий с 21 июля 2019 года. Однако без скрепления этих обязательств подписями сторон конфликта и посредников они не давали должного эффекта, поскольку вооруженные формирования Украины саботируют их выполнение".

Дейнего добавил, что украинской стороне были предложены и некоторые дополнения к данным мерам. В частности, эти дополнения касались организации прямого взаимодействия республик и Украины, чтобы оперативно реагировать на факты нарушения режима прекращения огня. "Подписание такого решения могло существенно улучшить контроль над ситуацией на линии разграничения и снизить степень угрозы населенным пунктам, мирным гражданам и объектам инфраструктуры вблизи линии разграничения, которые практически ежедневно подвергаются обстрелам с украинской стороны. Подписывать их украинцы отказались", - отметил глава МИД ЛНР.

Министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова отметила, что проект протокола заседания контактной группы 26 марта содержал перечень дополнительных мер по обеспечению устойчивого режима прекращения огня. "Украинская сторона, не направив заблаговременно никаких своих поправок, как это сделали представители республик, не согласилась подписывать текст заявления контактной группы", - приводит слова Никоноровой Донецкое агентство новостей. "При этом представители Киева требовали исключить из него важнейшие обязательства сторон, которые могли бы помочь не просто объявить о прекращении обстрелов, но и контролировать выполнение этой договоренности", - сказала глава МИД ДНР.

Участники контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению режима тишины в Донбассе. На парижском саммите "нормандской четверки" 9 декабря лидеры России, Германии, Украины и Франции заявили о необходимости установления полноценного перемирия до конца 2019 года. Однако обстрелы на линии разделения в Донбассе не прекращаются.