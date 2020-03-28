Мадуро обсудил с генсеком ООН помощь Венесуэле в борьбе с коронавирусом

МЕХИКО, 28 марта. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в пятницу провел телефонные переговоры с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Об этом говорится в заявлении, обнародованном главой МИД республики Хорхе Арреасой. В ходе беседы обсуждалось "гуманитарное сотрудничество системы ООН с Боливарианской Республикой в связи с пандемией COVID-19", указывается в документе.

"Президент Мадуро поблагодарил генерального секретаря за включение Венесуэлы в число стран, которые получат особое внимание со стороны ООН в рамках глобального плана гуманитарного реагирования на COVID-19", - говорится в тексте. Кроме того, Мадуро приветствовал недавний призыв Гутерриша отменить односторонние санкции в отношении ряда государств. Стороны также обсудили "важность международного сотрудничества таких стран, как Китай, Россия и Куба, которые проявили солидарность <...> в такой тяжелой ситуации, сложившейся в мире".

Согласно официальным данным, в Венесуэле выявлено не менее 107 случаев заражения новым коронавирусом, зарегистрирован один летальный исход. О первых двух случаях инфицирования власти проинформировали 13 марта. Мадуро 17 марта объявил о решении ввести карантин на всей территории республики.