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Россия и Сирия обвинили США в планах завезти в Эр-Рукбан грузы для боевиков

Также сообщается, что в стране наращивается информационно-пропагандистская кампания по привлечению внимания мировой общественности к "критическому" положению местных жителей и необходимости экстренной международной помощи
Лагерь беженцев Эр-Рукбан AP Photo/ Raad Adayleh
Описание
Лагерь беженцев Эр-Рукбан
© AP Photo/ Raad Adayleh

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. США стремятся воспользоваться ситуацией с коронавирусом и под видом поставок средств диагностики инфекции в лагерь беженцев Эр-Рукбан пытаются завезти грузы для боевиков, говорится в совместном заявлении межведомственных координационных штабов РФ и Сирии, распространенном в субботу.

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По данным штабов, сирийское правительство утвердило шестимесячный план министерства здравоохранения и других ведомств по противодействию распространению коронавируса, в сотрудничестве со Всемирной организацией здравоохранения в провинциях Дамаск, Латакия и Алеппо создаются дополнительные лаборатории.

"В то же время американская сторона цинично стремится воспользоваться ситуацией с распространением коронавируса и оказывает давление на руководство ООН, чтобы под видом поставок средств диагностики инфекции в лагерь беженцев Эр-Рукбан завезти в него "гуманитарные" грузы для подпитки подконтрольных боевиков", - говорится в заявлении.

В документе отмечается, что одновременно так называемая администрация лагеря с подачи своих американских кураторов наращивает информационно-пропагандистскую кампанию по привлечению внимания мировой общественности к "критическому" положению местных жителей и необходимости экстренной международной помощи для предотвращения "гуманитарной катастрофы".

"В очередной раз акцентируем внимание, что гуманитарные проблемы в Эр-Рукбане - следствие незаконной оккупации этой части территории Сирии со стороны США. Российская Федерация и Сирийская Арабская Республика принимали и будут дальше принимать все необходимые меры для скорейшего освобождения и эвакуации беженцев Эр-Рукбана на подконтрольную правительству Сирии территорию, в свои дома", - подчеркивается в заявлении. Оба штаба отмечают, что все обязательства плана ООН по эвакуации оставшихся беженцев из Эр-Рукбана Россией и Сирией были выполнены полностью. "И дальнейшие попытки оправдания своего бездействия со стороны США и гуманитарных структур ООН считаем необоснованными", - говорится в документе.

По информации штабов, на данный момент в Эр-Рукбане остаются около 13,5 тыс. жителей, из которых более 6 тыс. - боевики и члены их семей. "Остальные остаются в лагере в результате запугивания со стороны подконтрольных США бандформирований", - отмечается в документе.

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