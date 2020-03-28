Власти ЛНР разрешили гражданам вернуться на Украину через КПП у Станицы Луганской

ЛУГАНСК, 28 марта. /ТАСС/. Жители подконтрольной Киеву территории получили возможность вернуться из Луганской народной республики (ЛНР) через КПП на линии разграничения у Станицы Луганской. Об этом в субботу заявила представитель ЛНР в рабочей группе по гуманитарным вопросам Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Ольга Кобцева.

"Сегодня по согласованию с украинской стороной, прежде всего, по решению главы республики [Леонида Пасечника], предоставлена возможность людям, которые с регистрацией места жительства на территории, подконтрольной правительству Украины, попасть к себе домой", - сказала Кобцева.

В МИД ЛНР также заявили, что глава республики принял решение позволить гражданам Украины вернуться домой, руководствуясь международными принципами соблюдения прав и свобод человека. "Было принято решение о том, чтобы организованные группы граждан, которые имеют постоянную прописку на территории Украины, проводить через линию разграничения. Списки согласованы с украинской стороной, то есть мы получили подтверждение, что люди пройдут на ту сторону", - отметила заместитель министра иностранных дел ЛНР Анна Сорока.

23 марта из-за распространения коронавируса и объявления карантина на Украине власти ЛНР закрыли единственный в республике пункт пропуска через линию соприкосновения "Станица Луганская".