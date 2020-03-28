Первичные выборы в Нью-Йорке перенесли с апреля на конец июня

НЬЮ-ЙОРК, 28 марта. /ТАСС/. Проведение первичных выборов (праймериз) в американском штате Нью-Йорк перенесено с апреля на конец июня из-за тяжелой ситуации с распространением нового коронавируса. Соответствующее заявление опубликовал в субботу в Twitter губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо.

"Мы перенесем проведение наших президентских праймериз на 23 июня, - сообщил он. - Здоровье населения для нас превыше всего, поэтому мы отложим проведение этого демократического процесса до более безопасной даты". Изначально проведение первичных выборов в Нью-Йорке было намечено на 28 апреля. Ранее власти штатов Джорджия, Индиана, Кентукки, Коннектикут, Луизиана, Мэриленд, Огайо, Род-Айленд и Пенсильвания также перенесли свои праймериз из-за вспышки инфекции.

На выдвижение кандидатом от демократов на предстоящих в ноябре выборах главы государства претендуют бывший вице-президент США Джозеф Байден и сенатор от Вермонта Берни Сандерс. Согласно последним подсчетам газеты The New York Times, Байден заручился поддержкой уже 1217 делегатов национального съезда, Сандерс - 914. Для выдвижения кандидатом в президенты от демократов в первом туре голосования на национальном съезде партии 13-16 июля в Милуоки (штат Висконсин) претенденту необходимо заручиться поддержкой 1991 делегата.

Действующий американский президент Дональд Трамп уже получил достаточное число голосов делегатов партийного съезда для выдвижения кандидатом от республиканцев на президентских выборах. Съезд пройдет с 24 по 27 августа в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).

В США, согласно информации университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, ВОЗ и других официальных источников, зафиксировано более 112 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли более 1,8 тыс. человек. Наиболее тяжелая ситуация наблюдается в штате Нью-Йорк, где подтверждено свыше 52 тыс. случав заражения, а умерли 728 человек.