В Черногории введен комендантский час в связи с коронавирусом

"Вводится новая временная мера защиты граждан: запрет выхода из объектов проживания с 19:00 до 05:00 с понедельника по пятницу и с 13:00 в субботу до 05:00 понедельника", - проинформировала в понедельник пресс-служба кабмина. Таким образом, комендантский час полностью вводит запрет на выход из дома в воскресенье.

В понедельник медики сообщили, что число заразившихся коронавирусом в Черногории возросло на девять человек и достигло 91, один человек умер, под санитарным надзором находятся 6 278 человек.

Ранее в связи с распространением вируса Национальный координационный совет Черногории ввел комплекс мер, среди которых приостановка пассажирского международного и внутреннего сообщения, исключая грузовики, перевозящие необходимые стране товары. Людям на улицах и в общественных местах запрещается собираться группами больше двух человек, вводится возможность 30-дневного больничного.

В Черногории остаются свыше 500 российских туристов, не имеющих возможности покинуть страну из-за закрытия Подгорицей авиасообщения. По данным посольства РФ в Черногории, российские дипломаты работают над составлением полного списка желающих выехать из страны и ведут переговоры с черногорской стороной об организации возвращения россиян на родину. С 18 по 22 марта из Черногории в Россию рейсами российских авиакомпаний "Победа", "Сибирь" и "Аэрофлот" улетели 1344 человека, сообщили в дипмиссии.