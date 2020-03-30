Трамп продлил действие указов о санкциях за кибератаки против США

ВАШИНГТОН, 30 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в понедельник на год продлил действие исполнительных указов о санкциях за кибератаки против Соединенных Штатов, которые были введены в том числе против России.

"Эта значительная злонамеренная деятельность в киберпространстве продолжает представлять необычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США <...> Я продлеваю на один год чрезвычайное положение, введенное исполнительным указом 13694 [от апреля 2015 года]", - сказано в подписанном Трампом документе, который распространила пресс-служба Белого дома.

Указ 13694, подписанный экс-президентом США Бараком Обамой, давал право министерству финансов вводить санкции против лиц, совершающих кибератаки против США, блокируя любые их активы на территории страны и отрезая их от американской финансовой системы. В конце декабря 2016 года данный документ был дополнен новыми положениями. Действие карательных мер было распространено на лиц, находящихся за пределами США и причастных к "киберактивности", чреватой "существенной угрозой для национальной безопасности, внешней политики, экономического благополучия или финансовой стабильности Соединенных Штатов", а также "имеющей целью или последствием вмешательство или подрыв избирательных процессов или институтов США".

На основании этого решения санкции тогда были введены в отношении Федеральной службы безопасности России и бывшего Главного разведывательного управления (ныне Главное управление Генерального штаба ВС РФ). В черный список Минфина тогда также попали ООО "Специальный технологический центр" из Санкт-Петербурга, автономная НКО "Профессиональная ассоциация дизайнеров систем обработки данных" и организация "ЦОР Секьюрити" из Москвы.

Вашингтон в тот период уже обвинил РФ в попытках вмешаться в президентские выборы, состоявшиеся в ноябре 2016 года. Москва с тех пор неоднократно отвергала данные утверждения. С лета 2017 года данные ограничения были закреплены на законодательном уровне после принятия закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).