США выделили Украине $1,2 млн для борьбы с коронавирусом

КИЕВ, 31 марта. /ТАСС/. Агентство США по международному развитию (USAID) выделило Украине $1,2 млн на противодействие распространению коронавируса. Об этом во вторник сообщило представительство USAID на Украине.

"Правительство США выделило Украине медицинскую и гуманитарную помощь, чтобы ограничить распространение COVID-19", - отметили в представительстве.

"USAID координирует свои действия с украинским правительством, другими международными партнерами в сфере оказания гуманитарной помощи и остальных заинтересованных сторон, чтобы определить первоочередные направления использования этих ресурсов", - отмечается в сообщении.

Накануне Европейский союз заявил о решении поддержать Украину и выделил Киеву на противодействие пандемии коронавируса €80 млн.

На Украине по состоянию на утро вторника зарегистрировано 549 случаев заражения коронавирусом, 13 человек умерли, девять - выздоровели.

В стране с 17 марта до 24 апреля действует карантин, с 26 марта по всей территории введен режим чрезвычайной ситуации.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что в стране создадут Стабилизационный фонд для борьбы с коронавирусной инфекцией и ее последствиями в стране размером 200 млрд гривен (около $7,2 млрд).