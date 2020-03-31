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Пандемия коронавируса нового типа

CNN: в полиции Нью-Йорка более тысячи сотрудников заразились коронавирусом

На больничном, по данным телекомпании, сейчас находятся 5199 полицейских

НЬЮ-ЙОРК, 31 марта. /ТАСС/. Свыше тысячи сотрудников нью-йоркской полиции заразились коронавирусом. Об этом сообщила во вторник телекомпания CNN.

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По ее данным, во вторник инфекция обнаружена у 1 048 полицейских и 145 гражданских специалистов департамента. Ранее сообщалось, что пятеро сотрудников полицейского департамента умерли.

На больничном, по данным телекомпании, сейчас находятся 5199 полицейских. В Нью-Йорке численность полиции превышает 38 тыс.

В США, согласно информации университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, ВОЗ и других официальных источников, зафиксированы 165,8 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 3 415 человек.

Теги
СШАПандемия коронавируса нового типа
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