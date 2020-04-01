СМИ: на Кубе из-за коронавируса отменили проведение первомайского парада

ТАСС, 1 апреля. Традиционный первомайский парад в Гаване, ежегодно собирающий около 1 млн трудящихся, отменен из-за вспышки заболевания, вызванного новым коронавирусом. Об этом во вторник сообщила газета Granma .

Решение об отмене парада было принято на заседании Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Кубы во главе с первым секретарем Раулем Кастро. Лидер Компартии поручил однопартийцам проработать альтернативные возможности проведения парада, в том числе изучить вариант с "виртульной демонстрацией профсоюзов".

Как отметило агентство France-Presse, праздничное шествие рабочих в международный день труда организовывалось на Кубе ежегодно после революции 1959 года, за исключением 1994 и 1995 годов, когда парад не стали проводить в связи с экономическими трудностями на острове.

По данным властей Кубы, на данный момент в стране подтверждено 186 случаев заражения новым коронавирусом, шесть человек умерли. На фоне эпидемии правительство приостановило межрегиональные пассажирские перевозки, ограничило выезд граждан за рубеж и временно отменило школьные занятия.