Южная Осетия приостановит пропуск граждан на границе с Россией

ЦХИНВАЛ, 1 апреля. /ТАСС/. Власти Южной Осетии из-за ситуации с коронавирусом приостанавливают с 00:00 2 апреля пропуск граждан республики на границе с Россией, сообщила в среду пресс-служба президента республики.

"Правительство Южной Осетии на заседании в среду приняло постановление приостановить пропуск граждан Южной Осетии через российско-югоосетинскую государственную границу через пункт пропуска "Нижний Зарамаг - Рук" с 00:00 2 апреля до особого распоряжения в целях противодействия распространению коронавирусной инфекции, ограничения не коснутся грузовых перевозок", - говорится в сообщении.

При этом решением кабинета министров разрешается въезд в республику гражданам Южной Осетии, которые остались за пределами страны.