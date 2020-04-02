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Пандемия коронавируса нового типа

США предостерегают противников от попыток воспользоваться вспышкой коронавируса

Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен отметил, что противникам следует учитывать, что нынешний Дональд Трамп сохраняет четкое внимание к интересам национальной безопасности Америки

ВАШИНГТОН, 2 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты предостерегают противников от попыток воспользоваться в своих целях международным кризисом, вызванным распространением коронавируса, совершая сейчас вылазки, направленные против американских интересов. Об этом заявил в среду на брифинге для журналистов в Белом доме помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

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"Нашим противникам следует учитывать, что нынешний президент [США Дональд Трамп] сохраняет четкое внимание к интересам национальной безопасности Америки. Позвольте мне ясно заявить: будет ошибкой, ошибкой с ужасающими последствиями, если какой-либо противник попытается нанести нам вред в ходе этого кризиса в сфере здравоохранения или когда бы то ни было, если уж на то пошло", - сказал советник главы вашингтонской администрации.

Теги
СШАТрамп, ДональдПандемия коронавируса нового типа
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