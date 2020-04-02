США предостерегают противников от попыток воспользоваться вспышкой коронавируса

ВАШИНГТОН, 2 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты предостерегают противников от попыток воспользоваться в своих целях международным кризисом, вызванным распространением коронавируса, совершая сейчас вылазки, направленные против американских интересов. Об этом заявил в среду на брифинге для журналистов в Белом доме помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

"Нашим противникам следует учитывать, что нынешний президент [США Дональд Трамп] сохраняет четкое внимание к интересам национальной безопасности Америки. Позвольте мне ясно заявить: будет ошибкой, ошибкой с ужасающими последствиями, если какой-либо противник попытается нанести нам вред в ходе этого кризиса в сфере здравоохранения или когда бы то ни было, если уж на то пошло", - сказал советник главы вашингтонской администрации.