{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

США из-за коронавируса эвакуировали из разных стран почти 6 тыс. дипработников и их родных

Как сообщили в Госдепартаменте, эвакуации проводились из "всех регионов"

ВАШИНГТОН, 2 апреля. /ТАСС/. Власти США с января из-за вспышки нового коронавируса эвакуировали из разных стран почти 6 тыс. своих дипломатических работников и членов их семей. Об этом в среду на брифинге для журналистов сообщил координатор Госдепартамента Чарльз Розенфарб. Стенограмму брифинга распространила пресс-служба Госдепартамента.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Мы эвакуировали почти 6 тысяч американских дипломатов и членов их семей с тех пор, как это началось в январе. В основном из Китая, потом из других мест по всему миру", - сказал Розенфарб.

По его словам, эвакуации проводились из "всех регионов". "Думаю, наибольшее число - из Европы", - добавил Розенфарб позднее. "Мы можем поддерживать наши операции за рубежом, все наши посольства и [дипломатические] миссии в состоянии выполнять основные операции. К настоящему моменту только два пункта были полностью закрыты. Один из них - во Владивостоке, все службы и персонал [из него] были переведены в Москву [18 марта генеральное консульство США во Владивостоке сообщило, что временно прекращает работу]. Другое - <...> в [китайском] Ухане", - подчеркнул Розенфарб.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 900 тыс. человек, зафиксировано свыше 45 тыс. смертельных исходов.

По информации университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 215 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли свыше 5 тыс. человек.

Теги
СШАРоссияКитайПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Reuters: власти США считают, что Иран причастен к убийству оппозиционера в Стамбуле
Ранее агентство сообщало, что два представителя турецких властей подтвердили информацию о причастности к убийству Масуда Молави Варджанани иранских спецслужб
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС