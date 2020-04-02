Киев намерен создать черный список представителей властей ДНР и ЛНР

КИЕВ, 2 апреля. /ТАСС/. Украинское правительство намерено создать черный список из числа в том числе нынешних представителей власти в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), которые не смогут в случае реинтеграции территорий ныне неподконтрольного Киеву Донбасса представлять украинскую власть. О таких планах в интервью "Радио Свобода" в четверг сообщил вице-премьер по "реинтеграции временно оккупированных территорий" Алексей Резников.

Правительство Украины намерено разработать некое переходное правосудие, которое предполагается применять в период реинтеграции неподконтрольных Киеву территорий Донбасса в состав страны. В нем может быть прописан черный список тех жителей нынешних ДНР и ЛНР, кто не сможет участвовать в управлении государством. "Перечень лиц, которые будут в этом блэк-листе, точно будет известен, для этого должна работать система правосудия. Толкование может быть разным - [на предмет того,] насколько широким будет справедливый перечень", - отметил он. При этом Резников уточнил, что считает, что представлять украинскую власть после реинтеграции Донбасса не могут "люди, которые были коллаборационистами, которые совершали преступления или прислуживали режиму, даже если они не понесут уголовной ответственности, так как не совершали непосредственно преступления".

По его словам, разработкой так называемого переходного правосудия будет заниматься Министерство по вопросам "временно оккупированных территорий". "Переходное правосудие - это целый нарратив, это философия, и здесь не один документ и не один нормативный акт. Многие правозащитники, ученые и юристы над этим работают. Я хочу объединить усилия экспертных групп по различным направлениям, и дальше будем постепенно выдавать, как говорят шахтеры, на-гора продукты этой работы", - пообещал Резников.

Планы Украины по реинтеграции Донбасса

В конце сентября прошлого года правительство Украины под руководством тогда еще премьер-министра Алексея Гончарука презентовало программу своей деятельности на пять лет. В ней был предусмотрен вопрос реинтеграции Донбасса в состав Украины. Однако этот вопрос включили туда не отдельным блоком, а прописали в разных блоках в зависимости от сферы жизнедеятельности. Вместе с тем тогда глава правительства заявил, что считает, что модель реинтеграции Донбасса заслуживает отдельного документа.

3 декабря участники координационного совещания в офисе президента Украины Владимира Зеленского утвердили пять сценариев реинтеграции неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Тогда глава государства заявил о недопустимости решения вопроса возвращения Донбасса военным путем и необходимости достижения мира на востоке Украины политико-дипломатическими методами. Детали сценариев раскрыты не были, однако, как уточнил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, в рамках их рассмотрения было предложение создание неких гуманитарных коридоров на линии соприкосновения для граждан Украины, проживающих на не неподконтрольных Киеву территориях. Данилов назвал это "главным приоритетом работы по реинтеграции". 7 декабря один из сценариев был согласован на закрытом заседании СНБО.

Четкая политика реинтеграции Донбасса, которой будет придерживаться новое украинское правительство во главе с Денисом Шмыгалем, неизвестна, так как программа его деятельности пока не представлена.