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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Китая присвоили звание "Павший герой" врачу в Ухане, первому сообщившему о COVID-19

33-летний врач был инфицирован коронавирусом во время приема зараженного пневмонией пациента с глаукомой
Возложение цветов к фото Ли Вэньляна EPA-EFE/JEROME FAVRE
Описание
Возложение цветов к фото Ли Вэньляна
© EPA-EFE/JEROME FAVRE

ПЕКИН, 2 апреля. /ТАСС/. Власти центральной китайской провинции Хубэй присвоили звание "Павший герой" 14 медицинским работникам, погибшим в борьбе с заболеванием, вызываемым коронавирусом. Согласно опубликованному в четверг заявлению властей провинции, среди них Ли Вэньлян, который одним из первых пытался сообщить о вспышке болезни в Ухане.

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Среди тех, кто получил звание "Павшего героя", - 10 мужчин и четыре женщины. Самая старшая - 72-летняя Ван Бин, она работала в поликлинике района Хуншань в Ухане. Самому младшему - Пэн Иньхуа, врачу Первой народной больница района Цзянся города Уханя - недавно исполнилось 29 лет.

"Вспышка коронавируса нового типа стала одной из крупнейших чрезвычайных ситуаций в области общественного здравоохранения, которые произошли в стране с момента образования КНР (1949 г. - прим. ТАСС)", - говорится в заявлении властей, текст которого приводит агентство "Синьхуа".

"Под руководством председателя КНР Си Цзиньпина большинство медицинских работников героически сражались на первой линии борьбы с эпидемий, решительно боролись с распространением заболевания и внесли свой вклад в эту битву за Хубэй и Ухань. В этой войне появилось много достойных восхваления примеров, Ван Бин и другие 13 товарищей - лучшие представители среди них", - сказано в сообщении.

Как подчеркивается в заявлении, "Павший герой" - это высшее почетное звание, присуждаемое Коммунистической партией Китая и страной людям, жертвующим жизнь ради служения государству, обществу, народу.

Дело Ли Вэньляна

Офтальмолог Центральной больницы Уханя Ли Вэньлян был одним из первых врачей в Китае, который попытался сообщить общественности о вспышке в городе тогда еще неизвестного заболевания. 30 декабря он сообщил своим коллегам в соцсети WeChat, что в городе зафиксировано несколько случаев, как он тогда предполагал, атипичной пневмонии. 3 января полиция города вызвала его на допрос и вынесла официальное предупреждение "за распространение ложной информации в интернете", а также пригрозила уголовной ответственностью в случае повторного распространения подобной информации.

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После этого Ли Вэньлян вернулся к работе и 7 января был инфицирован коронавирусом во время приема зараженного пневмонией пациента с глаукомой. Состояние 33-летнего врача быстро ухудшалось, 12 января его поместили в реанимацию, 6 февраля он умер. Случай выразил острую реакцию китайской общественности, центральное правительство КНР начало расследование в связи с действиями полиции. 19 марта Государственный надзорный комитет КНР признал ошибочным преследование полицией Уханя Ли Вэньляна и призвал привлечь к ответственности виновных.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на большинство стран и признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 900 тыс. человек, зафиксировано более 45 тыс. летальных исходов.

Теги
КитайСи ЦзиньпинПандемия коронавируса нового типа
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