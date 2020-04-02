Трамп вновь прибег к чрезвычайным полномочиям для обеспечения выпуска аппаратов ИВЛ

ВАШИНГТОН, 2 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в четверг вновь воспользовался чрезвычайными полномочиями в рамках закона о производстве продукции военного назначения времен Корейской войны (1950-1953 годы), чтобы обеспечить выпуск в стране аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Сегодня я в рамках закона о производстве продукции военного назначения подписал приказ, направленный на то, чтобы более полно гарантировать, что местные производители могут выпускать аппараты ИВЛ, необходимые для спасения американских жизней. Мое распоряжение <...> поможет местным производителям, таким как General Electric, Hill-Rom, Medtronic, ResMed, Royal Philips, Vyaire Medical, гарантировать поставки, необходимые им для создания аппаратов ИВЛ", - говорится в распространенном заявлении президента.