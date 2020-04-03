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Пандемия коронавируса нового типа
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Еврокомиссия ведет переговоры со странами ЕС о сроках закрытия границ из-за пандемии

При этом глава ЕК Урсула фон дер Ляйен осудила закрытие внутренних границ некоторыми странами

ПАРИЖ, 3 апреля. /ТАСС/. Переговоры со странами - членами ЕС насчет дальнейших сроков закрытия границ в условиях пандемии коронавируса активно ведутся. Об этом сообщила в пятницу глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в интервью французской радиостанции Europe 1. Это первое интервью, которое фон дер Ляйен дала западным СМИ с начала пандемии коронавируса.

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"В настоящее время мы проводим консультации со всеми государствами-членами о том, как действовать дальше, в период после Пасхи", - сказала фон дер Ляйен, отвечая на вопрос, что она может сказать о закрытии внешних границ ЕС на срок в 30 дней. Она отметила, что "данная мера (введена 24 марта - прим. ТАСС) была очень хорошо встречена странами ЕС". "Они поняли ее необходимость - она, в частности, преследовала цель помешать лицам, не проживающим в ЕС, приезжать туда лечиться, тогда как система медицинской помощи европейских стран и так полностью переполнена", - добавила фон дер Ляйен.

В то же время она осудила закрытие внутренних границ в ЕС рядом стран. "В самом начале кризиса целый ряд стран имели тенденцию беспокоиться лишь о собственных проблемах. Разумеется, такой подход нежелателен. Но мы приложили немало усилий к тому, чтобы добиться изменения подобного менталитета", - сказала глава Еврокомиссии.

"Напомню, что в начале эпидемии имели место факты закрытия границ или запретов на экспорт. Это вызвало различного рода нарушения - в частности поставок медицинского оборудования, столь необходимого в нынешней ситуации. Но мы совместно преодолели эти проблемы", - заверила глава ЕК.

"Мы развернули сотрудничество и наблюдаем в настоящее время немало проявлений солидарности. В частности это перевозка больных в другие страны или предоставление медицинского оборудования. Мы будем содействовать совместным закупкам такого оборудования. Так что ситуация улучшается, в особенности в последние недели - это касается и разработки вакцин", - сказала Урсула фон дер Ляйен.

Финансовые разногласия и меры

В своем интервью фон дер Ляйен особо подчеркнула важность в урегулировании различий в подходах стран сообщества к осуществляемым и планируемым ЕС финансовым мерам в рамках стабилизации экономики во время и после пандемии. "Необходимо, чтобы мы обязательно преодолели существующие разногласия между странами", - сказала она. "Мы для защиты граждан уже приняли программу SURE (краткосрочного сохранения занятости населения в условиях карантина из-за пандемии - прим. ТАСС). Мы также одобрили меры по обеспечению странам возможности привлечения ликвидных средств, изменив строгие бюджетные рамки, установленные Маастрихтским договором", - напомнила она.

Ранее ЕС приостановил действие базового экономического документа зон евро - Пакта стабильности и роста, который устанавливает предел бюджетного дефицита стран сообщества в 3% ВВП и предел суммарного госдолга в 60% ВВП. Это позволит европейским странам без внешних ограничений привлекать кредиты для поддержки своих экономик, пострадавших от коронавируса. В рамках программы краткосрочного сохранения занятости населения в условиях всеобщего карантина Евросоюз выделит €100 млрд.

Глава Еврокомиссии сообщила также, что "в настоящее время почти 15% ВВП Евросоюза мобилизовано на нормализацию ситуации в европейской экономике". "Бюджет ЕС - это мощный инструмент солидарности... который позволит обеспечить сильное противостояние пандемии коронавируса, разработать своего рода "план Маршала" для обеспечения нашего будущего", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Теги
ФранцияФон дер Ляйен, УрсулаПандемия коронавируса нового типа
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