DPA: китайский корабль потопил вьетнамскую шхуну в Южно-Китайском море

ТАСС, 3 апреля. Китайский корабль береговой охраны потопил вьетнамскую рыболовецкую шхуну и задержал восемь человек, находившихся на ее борту. Об этом в пятницу сообщило агентство DPA .

"Впервые в этом году китайский корабль потопил судно в нашем регионе", - приводит агентство слова представителя администрации провинции Куангнгай в центре Вьетнама .

По словам чиновника, инцидент произошел в четверг утром в акватории Парасельских островов (Сиша), которые являются предметом территориального спора между КНР и Вьетнамом. Служба береговой охраны Китая задержала восемь рыбаков с потопленной шхуны и два вьетнамских судна, пытавшихся прийти им на помощь. Вечером того же дня все задержанные были отпущены.

Архипелаг Спратли и Парасельские острова уже много лет остаются причиной многонационального конфликта в Южно-Китайском море. Кроме Вьетнама и Китая, выступающих основными фигурантами спора о принадлежности этих территорий, о частичных или полных претензиях на острова также заявляют Бруней, Малайзия и Филиппины. Помимо стратегического расположения на перекрестке морских маршрутов Индийского и Тихого океанов, ценность островов определяется также и тем, что на их шельфе, согласно экспертным оценкам, сосредоточены значительные запасы нефти и минерального сырья, разработку которых стремится начать каждый из участников этого конфликта.