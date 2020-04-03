Китай поможет африканским странам в борьбе с распространением коронавируса

ТАСС, 3 апреля. Правительство Китая окажет необходимую помощь африканским странам в борьбе с пандемией нового коронавируса. Об этом сообщил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин во время телефонного разговора с президентом Намибии Хаге Гейнгобом.

"Мы крайне обеспокоены эпидемиологической ситуацией в Африке, - цитирует главу КНР Центральное телевидение Китая. - Китай приложит все усилия для оказания помощи Намибии и другим странам континента в борьбе с эпидемией, а также поделится опытом противодействия коронавирусу и укрепит сотрудничество в области здравоохранения".

Си Цзиньпин отметил, что "совместная борьба с пандемией укрепит дружбу Китая с Намибией и другими африканскими государствами".

Согласно данным Африканского союза, по состоянию на 3 апреля число заразившихся коронавирусом нового типа на континенте достигло 7 028 человек, 284 человека умерли, число выздоровевших составляет 561. Из 54 стран Африки в 50 на текущий момент выявлены случаи заражения.