Евросоюз поддержал инициативу США по созданию временного правительства в Венесуэле

БРЮССЕЛЬ, 3 апреля. /ТАСС/. Евросоюз поддерживает предложение США о создании в Венесуэле переходного правительства с целью подготовки там президентских и парламентских выборов. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС, распространенном в пятницу в Брюсселе.

"Настало время для всех действующих лиц в Венесуэле собраться вместе и на благо венесуэльского народа найти единый способ выхода из чрезвычайной ситуации, связанной с коронавирусом. В этом контексте Евросоюз положительно оценивает предложенные США рамки демократического перехода в Венесуэле", - отмечается в нем.

В документе подчеркивается, что "предложение США идет в русле позиции ЕС, предлагая мирный выход из кризиса через переговорный путь к демократическому правительству, которое сейчас необходимо как никогда". "Мы также с интересом принимаем к сведению новый подход по санкциям США, содержащийся в плане", - говорится в нем.

Глава дипломатии ЕС также подчеркнул, что "в курсе страданий народа Венесуэлы" и пообещал усилить помощь, в частности, в борьбе с пандемией коронавируса.

План Вашингтона

31 марта госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон предлагает план по урегулированию внутриполитического кризиса в Венесуэле, предусматривающий создание в этой стране временного правительства с представителями оппозиции и действующей власти, а также последующую отмену санкций. По его словам, США предлагают учредить "государственный совет, который будет выполнять функции переходного правительства" до проведения президентских и парламентских выборов, которые, "как ожидается, состоятся через 6 - 12 месяцев". При этом, как пояснил Помпео, Николас Мадуро и лидер оппозиции Хуан Гуайдо должны признать, что переходное правительство является "единственным органом исполнительной власти во время переходного периода".

Руководство Венесуэлы назвало инициативу попыткой вмешательства в ее внутренние дела.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 2 апреля на брифинге, что новые планы США по смене власти в Венесуэле в условиях пандемии коронавируса абсурдны и негуманны.

Ситуация в Венесуэле

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС.

Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.