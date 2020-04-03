ДНР готова допустить к удерживаемым лицам их родственников с Украины

ДОНЕЦК, 3 апреля. /ТАСС/. Власти Донецкой народной республики (ДНР) готовы разрешить допуск к удерживаемым в республике лицам их родственников. Об этом в пятницу заявила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

"Исходя из гуманитарных соображений, власти ДНР готовы организовать допуск к восьми удерживаемым лицам их родственников, проживающих на территории Украины", - цитирует омбудсмена Донецкое агентство новостей.

Морозова также призвала украинскую сторону пересмотреть свое отношение к взятым на себя обязательствам. "В который раз меня поражает цинизм Киева, представители которого так часто приходят к власти под лозунгами важности возвращения удерживаемых лиц домой, а затем, достигнув желаемого, так легко готовы отказаться от своих людей", - заявила она.

Ранее Морозова сообщила, что Киев в ходе переговоров контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 27 марта отверг предложение ДНР провести обмен пленными по формуле "10 на 8". По мнению омбудсмена, украинская сторона намеренно саботирует любые действия, направленные на подготовку обменов, по-своему трактуя договоренности, под которыми ранее ставила подпись.