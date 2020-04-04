CNN: заксобрание штата Висконсин решит вопрос о проведении первичных выборов

НЬЮ-ЙОРК, 4 апреля. /ТАСС/. Законодательное собрание штата Висконсин должно собраться в субботу на чрезвычайную сессию для того, чтобы решить вопрос о возможности проведения в этом штате 7 апреля первичных выборов в условиях пандемии коронавируса. Как сообщила в пятницу телекомпания CNN, распоряжение о созыве сессии подписал губернатор штата Тони Эверс.

"Я не могу перенести эти выборы или самостоятельно изменить правила их проведения, - привела телекомпания его заявление. - Именно об этом я говорил лидерам законодательного собрания на протяжении последних недель. Я публично призывал их действовать, однако они не проявили готовности изменить ситуацию".

От штата Висконсин на национальный съезд Демократической партии, где должно быть названо имя соперника Дональда Трампа на президентских выборах, отправятся 84 делегата, а республиканцы выдвинут на свой съезд 52 делегата.

Ранее 15 штатов США - Аляска, Коннектикут, Делавэр, Джорджия, Гавайи, Индиана, Кентукки, Луизиана, Мэриленд, Нью-Йорк, Огайо, Пенсильвания, Род-Айленд, Западная Вирджиния, Вайоминг, а также ассоциированное с США островное государство Пуэрто-Рико приняли решение перенести сроки проведения первичных выборов и собраний партийных активистов или провести голосование по почте.

В четверг Национальный комитет Демократической партии в свете беспрецедентного кризиса в сфере здравоохранения, с которым столкнулись США, решил перенести сроки проведения общепартийного съезда в Милуоки (штат Висконсин) с 13-16 июля на неделю, которая начнется 17 августа.

По информации Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано более 273 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 7 тыс. человек. В штате Висконсин, по данным местных СМИ, коронавирус выявлен у 1 996 жителей, 44 человека умерли.