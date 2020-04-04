{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Новым главой Лейбористской партии стал теневой министр по вопросам Brexit Кир Стармер

Выборы нового лидера лейбористов были назначены после того, как партия потерпела сокрушительное поражение на внеочередных парламентских выборах, состоявшихся в Соединенном Королевстве в декабре 2019 года

ЛОНДОН, 4 апреля. /ТАСС/. Теневой министр по вопросам Brexit Кир Стармер сменил Джереми Корбина на посту главы находящейся в оппозиции Лейбористской партии Великобритании. Результаты голосования, проводившегося среди членов партии с конца февраля по 2 апреля, были обнародованы в субботу на сайте партии.

"Для меня большая честь быть избранным лидером Лейбористской партии. Этот пост я получаю в беспрецедентное для нашего поколения время, когда коронавирус остановил нормальное течение жизни", - заявил Стармер в своем обращении к сторонникам партии.

Он подчеркнул, что в период борьбы с эпидемией главная оппозиционная сила намерена играть конструктивную роль, "не стремясь заработать политические очки" в сложной для страны ситуации и поддерживая те инициативы правительства, которые должны помочь в борьбе с распространением вируса. При этом он добавил, что лейбористы будут обращать внимание общественности и правительства на просчеты и ошибки в кризисном планировании, преследуя ту же цель, что и кабмин - "спасать жизни и защищать страну".

Выборы нового лидера лейбористов были назначены после того, как партия потерпела сокрушительное поражение на внеочередных парламентских выборах, состоявшихся в Соединенном Королевстве в декабре 2019 года. Лейбористы получили лишь 202 места в парламенте, что стало для партии худшим результатом с 1935 года. Корбин, возглавлявший лейбористов больше четырех лет, не смог привести их к победе и на предыдущих выборах, однако тогда ему удалось сохранить свой пост, так как Лейбористская партия показала неожиданно сильный результат по сравнению с прогнозами.

Стармер является последовательным противником Brexit. В ходе подготовки к выходу Соединенного Королевства из ЕС он настаивал на необходимости повторного референдума по этому вопросу. 57-летний политик был избран в британский парламент от лондонского округа Холборн и Сент-Панкрас в 2015 году и вскоре вошел в состав теневого кабинета оппозиции. До начала политической карьеры Стармер был успешным юристом и специализировался на вопросах правозащиты. С 2008 по 2013 год он возглавлял Королевскую прокурорскую службу Англии и Уэльса.

Теги
Великобритания
Реклама на ТАСС
Коалиция во главе с США покидает авиабазу Аль-Такадум в Ираке
Коалиция передала правительству республики имущество на сумму $3,5 млн
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС