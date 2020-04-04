Новым главой Лейбористской партии стал теневой министр по вопросам Brexit Кир Стармер

ЛОНДОН, 4 апреля. /ТАСС/. Теневой министр по вопросам Brexit Кир Стармер сменил Джереми Корбина на посту главы находящейся в оппозиции Лейбористской партии Великобритании. Результаты голосования, проводившегося среди членов партии с конца февраля по 2 апреля, были обнародованы в субботу на сайте партии.

"Для меня большая честь быть избранным лидером Лейбористской партии. Этот пост я получаю в беспрецедентное для нашего поколения время, когда коронавирус остановил нормальное течение жизни", - заявил Стармер в своем обращении к сторонникам партии.

Он подчеркнул, что в период борьбы с эпидемией главная оппозиционная сила намерена играть конструктивную роль, "не стремясь заработать политические очки" в сложной для страны ситуации и поддерживая те инициативы правительства, которые должны помочь в борьбе с распространением вируса. При этом он добавил, что лейбористы будут обращать внимание общественности и правительства на просчеты и ошибки в кризисном планировании, преследуя ту же цель, что и кабмин - "спасать жизни и защищать страну".

Выборы нового лидера лейбористов были назначены после того, как партия потерпела сокрушительное поражение на внеочередных парламентских выборах, состоявшихся в Соединенном Королевстве в декабре 2019 года. Лейбористы получили лишь 202 места в парламенте, что стало для партии худшим результатом с 1935 года. Корбин, возглавлявший лейбористов больше четырех лет, не смог привести их к победе и на предыдущих выборах, однако тогда ему удалось сохранить свой пост, так как Лейбористская партия показала неожиданно сильный результат по сравнению с прогнозами.

Стармер является последовательным противником Brexit. В ходе подготовки к выходу Соединенного Королевства из ЕС он настаивал на необходимости повторного референдума по этому вопросу. 57-летний политик был избран в британский парламент от лондонского округа Холборн и Сент-Панкрас в 2015 году и вскоре вошел в состав теневого кабинета оппозиции. До начала политической карьеры Стармер был успешным юристом и специализировался на вопросах правозащиты. С 2008 по 2013 год он возглавлял Королевскую прокурорскую службу Англии и Уэльса.