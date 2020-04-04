Русскоязычная партия "Согласие" призвала перенести выборы в Рижскую думу на 2021 год

РИГА, 4 апреля. /ТАСС/. Выборы в Рижскую думу из-за распространения коронавируса следует провести вместе с выборами в другие самоуправления Латвии в 2021 году, а не 6 июня этого года. С таким заявлением в субботу выступил лидер социал-демократической партии "Согласие", выражающей интересы русскоязычных жителей страны, Янис Урбанович.

"Эпидемиологи признают, что мы находимся только на ранней стадии распространения COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание - прим. ТАСС), и меры для ограничения заболевания, вероятно, придется продлевать и усиливать. Поэтому для латвийских политиков это не подходящее время, чтобы сосредоточиваться на предвыборных дебатах для получения власти в столице", - сказал он.

Урбанович напомнил, что в Великобритании и Франции муниципальные выборы из-за пандемии были отменены. Такие же ответственные действия должны предпринять правящие политики Латвии, полагает он. "Никто не имеет права ставить под угрозу здоровье людей во имя своих политических амбиций. Кроме того, для использования выделенного на проведение выборов финансирования сейчас есть гораздо более важные приоритеты", - отметил Урбанович.

Президент Латвии Эгилс Левитс 24 февраля подписал закон о роспуске Рижской думы, который вступил в силу на следующий день. Согласно местному законодательству, внеочередные выборы в столичную мэрию должны пройти в течение двух месяцев после роспуска органа самоуправления. По решению ЦИК, выборы должны были пройти 25 апреля.

Партия "Альтернатива" оспорила это решение в суде, указав, что выборы должны состояться на неделю позже - 2 мая. Административный районный суд 13 марта удовлетворил этот иск и постановил, что внеочередные выборы в Рижскую думу должны состояться 2 мая. Однако правительство Латвии 17 марта приняло решение перенести внеочередные выборы в Рижскую думу на 6 июня из- за распространения нового коронавируса, а Сейм (парламент) утвердил это постановление.

Минздрав Латвии 2 марта сообщил, что в стране зафиксирован первый случай инфицирования коронавирусом. Сейчас в республике подтверждено 509 случаев заболевания, два человека умерли. Правительство объявило до 14 апреля чрезвычайное положение, которое предусматривает ряд строгих мер по ограничению распространения заболевания. С 17 марта до 14 апреля в Латвии приостановлены все международные пассажирские перевозки воздушным, железнодорожным, морским и наземным транспортом.