Reuters: сокращение помощи США Афганистану на $1 млрд коснется сил безопасности страны

ВАШИНГТОН, 5 апреля. /ТАСС/. Сокращение на $1 млрд финансовой поддержки Афганистана со стороны США после провалившихся переговоров о создании "инклюзивного правительства" может затронуть в первую очередь силы безопасности страны. Об этом сообщает в воскресенье агентство Reuters со ссылкой на источники в Конгрессе США и американской администрации.

Как рассказали агентству двое сотрудников аппарата Конгресса, Госдепартамент США уведомил законодателей о том, что сокращен будет фонд Пентагона объемом $4,2 млрд, из которого выделяются средства на содержание афганских сил безопасности. Согласно этим данным, на фонд приходится три четверти всего годового бюджета сил безопасности страны: из него оплачиваются зарплаты, расходы на питание и топливо, оборудование и инфраструктуру. "Идея о том, что они сократят финансирование сил безопасности, идет вразрез с национальными интересами США", - заявил один из представителей Конгресса.

В свою очередь представитель министерства обороны США заявил агентству, что американская администрация все еще находится в процессе обсуждения того, какую именно часть помощи сократить. В Пентагоне, по его словам, очень сильно обеспокоены возможностью того, что сокращен будет именно их фонд. "Мы действительно не хотим, чтобы пришлось это делать", - сказал он. Представитель военного ведомства США признал, что сокращение этого вида помощи нанесет серьезный ущерб способности сил безопасности страны противостоять радикальному движению "Талибан" (запрещено в РФ). "У них будут очень серьезные проблемы", - убежден он.

При этом он подчеркнул, что сама идея сократить именно средства на поддержку сил безопасности Афганистана имеет смысл, поскольку это даст Вашингтону рычаги воздействия на Кабул.

В марте пресс-служба Госдепартамента сообщила, что США сокращают на $1 млрд финансовую поддержку Афганистану. Согласно распространенному документу, Соединенные Штаты сожалеют о том, что президент Афганистана Ашраф Гани и премьер-министр, кандидат в президенты Абдулла Абдулла "не смогли договориться об инклюзивном правительстве". В заявлении указывается, что Вашингтон намерен "пересмотреть рамки сотрудничества с Афганистаном".

18 февраля Гани был официально объявлен победителем на президентских выборах в Афганистане. Согласно итоговым данным Независимой избирательной комиссии, он получил 50,64% голосов избирателей. Его основной конкурент Абдулла отказался признать итоги выборов. Представители "Талибана" назвали выборы нелегитимными и противоречащими мирному процессу.