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Кризис на Украине

В ЛНР рассказали о повестке будущих заседаний контактной группы

По словам представителя республики в группе Родиона Мирошника, будут обсуждаться разведение сил, обмен пленными и статус Донбасса

ЛУГАНСК, 5 апреля. /ТАСС/. Контактная группа и ее подгруппы в ходе заседаний 6-8 апреля обсудят вопросы разведения сил в Донбассе, обмена удерживаемыми лицами, особого статуса этого региона, восстановления экономического взаимодействия между сторонами конфликта. Об этом сообщил в воскресенье представитель Луганской народной республики (ЛНР) в политподгруппе контактной группы Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

"Главные вопросы повестки переговоров, в основном, сохраняются, - отметил он. - В вопросах безопасности должно произойти согласование новых участков разведения сил и средств на линии соприкосновения, а также определение дополнительных мер обеспечивающих соблюдение сторонами режима прекращения огня".

"Будут обсуждаться вопросы, связанные с обменом пленными. Сейчас необходимо согласование сторонами и верификация списков лиц, подлежащих обмену и взаимному освобождению", - отметил представитель ЛНР. "В повестке обсуждения также вопросы реализации всех политических аспектов полноценного особого статуса и шаги по восстановлению социально-экономического взаимодействия между сторонами конфликта", - сказал Мирошник.

"Предыдущее заседание 26 марта не принесло ощутимых результатов из-за отказа представителей Киева подписать итоговый протокол заседания контактной группы, - добавил представитель ЛНР. - Тем не менее, проект протокола содержал ряд компромиссных договоренностей, которые предварительно были согласованы Киевом в рабочих группах".

В минувшую пятницу Министерство иностранных дел Донецкой народной республики (ДНР) сообщило, что рабочие подгруппы и контактная группа по мирному урегулированию конфликта в Донбассе проведут переговоры в режиме видеоконференции с 6 по 8 апреля. Это уже не первый случай многодневных переговоров. В прошлый раз участники провели встречи в формате видеоконференций 24, 25 и 26 марта. Работа в таком режиме ведется в связи с пандемией коронавируса.

Проблема консультативного совета

Родион Мирошник в числе пунктов повестки будущих заседаний подгрупп и контактной группы не упомянул вопрос о консультативном совете по урегулированию конфликта в Донбассе, договоренности о создании которого не удалось достичь на прошлом заседании.

Участники контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе на заседании 11 марта в Минске, которое прошло с участием заместителя главы администрации президента РФ Дмитрия Козака и руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака, договорились создать так называемый консультативный совет в составе политической подгруппы. В состав совета, как предполагалось, с правом решающего голоса должны войти 10 представителей от Украины, 10 - от неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей, а также по одному представителю с правом совещательного голоса от ОБСЕ, России, Германии и Франции. Планировалось, что окончательно новая "диалоговая площадка" будет создана на следующей минской встрече, но этого не произошло.

31 марта Ермак заявил, что Украина примет окончательное решение о создании консультативного совета только после обсуждения с Германий, Францией и ОБСЕ, а также после консультаций с Верховной радой. При этом глава офиса президента в очередной раз подчеркнул, что Киев не собирается вести переговоры с представителями республик Донбасса. В то же время Ермак признал, что в минских соглашениях, под которыми есть подписи представителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), "четко прописана" необходимость согласовывать ряд вопросов с ДНР и ЛНР. Именно этими позициями Ермак обосновал необходимость создания новой переговорной площадки.

В свою очередь ДНР и ЛНР посчитали, что украинская сторона, переадресовав вопрос создания консультативного совета "нормандской четверке", по сути отказалась выполнять свои обязательства по созданию совета в рамках контактной группы. Республики также сообщили, что Киев отказался, чтобы они предоставили свои предложения относительно формирования состава совета.

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