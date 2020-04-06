Трамп пожелал выздоровления Джонсону

ВАШИНГТОН, 6 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп от лица американцев пожелал скорейшего выздоровления британскому премьер-министру Борису Джонсону, который был госпитализирован для проведения анализов. Соответствующее заявление глава Белого дома сделал в воскресенье на брифинге для журналистов.

"Я хотел бы выразить добрые пожелания от лица нашей страны премьер-министру Борису Джонсону, который ведет свою личную борьбу с вирусом. Все американцы молятся за него. Он мой друг и великолепный человек, прекрасный лидер", - сказал он.

"Я надеюсь, и я уверен, что с ним все будет хорошо. Он сильный мужчина, сильная личность", - добавил Трамп.