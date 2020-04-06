Трамп заявил, что Китай не направляет в США дефектное медицинское оборудование

ВАШИНГТОН, 6 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп убежден в том, что Китай не присылает в Соединенные Штаты негодное к применению медицинское оборудование, в том числе аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), необходимые для зараженных коронавирусом. Об этом глава государства заявил в воскресенье на брифинге в Белом доме.

Трампа попросили прокомментировать публикации о том, что при проверке часть средств личной защиты китайского производства оказывается дефектной. "Они [китайцы] не направляют дефектные товары нам [в США]", - ответил американский президент.

Он рекомендовал журналистам более тщательно проверять свои сведения и допустил, что речь идет о поставках из КНР в Испанию и другие страны, но не в Соединенные Штаты.

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо в субботу сообщил, что Китай безвозмездно предоставил этому штату 1 тыс. аппаратов ИВЛ. Куомо выразил благодарность за оказанное содействие генеральному консульству КНР в США, основателям технологической компании Alibaba Джеку Ма и Джозефу Цаю. По словам губернатора, еще 140 аппаратов ИВЛ поступят из штата Орегон.