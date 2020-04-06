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Пандемия коронавируса нового типа

Токио выразил недовольство заявлениями США о малом числе тестов на коронавирус в Японии

В кабмине страны заявили, что власти действуют в соответствии с рекомендациями ВОЗ

ТОКИО, 6 апреля. /ТАСС/. Правительство Японии выразило в понедельник недовольство по поводу заявления посольства США в Токио о недостаточном, по мнению американской стороны, количестве тестов на новый коронавирус, проводимых японскими властями.

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"Мы действуем в строгом соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, - заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга. - Некоторые указывают на то, что тестов проводится мало, однако в Японии немного и умерших от заражения новым коронавирусом". Генсек кабинета сообщил, что Токио по дипломатическим каналам тщательно разъясняет американским властям соответствующую ситуацию.

На сайте посольства США в Токио ранее было размещено сообщение о том, что масштабы заражения в Японии трудно оценить, поскольку местные власти приняли решение не проводить массовые тесты на новый коронавирус. Дипломатическое представительство выразило в связи с этим озабоченность и призвало американских граждан начать подготовку к скорейшему возвращению на родину.

За минувшие сутки в Японии было выявлено свыше 300 новых случаев заражения коронавирусом, из них 143 - в Токио. На втором месте - префектура Осака. Всего в стране зафиксировано свыше 4,5 тыс. случаев заражений, включая пассажиров и членов команды американского круизного лайнера Diamond Princess, который месяц стоял на карантине в порту Иокогамы. Умерли в общей сложности 104 человека, из них 10 - за предыдущие сутки. Свыше 70 человек остаются в тяжелом состоянии в отделениях интенсивной терапии. Японские власти не осуществляют массовое тестирование всех желающих. Анализы проводятся только у лиц с соответствующими симптомами и у связанных с ними людей для выявления цепочек заражения.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 1,1 млн человек, зафиксировано более 60 тыс. смертельных исходов.

Теги
ЯпонияСШАПандемия коронавируса нового типа
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