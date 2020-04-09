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Пандемия коронавируса нового типа

Боррель считает, что Китай и Россия пытаются расширить влияние в период пандемии

Эти державы, по мнению главы дипломатии ЕС, при помощи СМИ "увеличивают эффект от своей помощи" другим странам

РИМ, 9 апреля. /ТАСС/. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель полагает, что Китай и Россия пользуются санитарным кризисом, вызванным коронавирусом, и оказывают помощь другим странам с целью нарастить свою геополитическую роль в мире. Такую точку зрения он выразил в опубликованном в четверг интервью газете La Repubblica.

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"Совершенно очевидно, что Китай и Россия стремятся увеличить свое влияние на глобальном уровне. Логично, что для этого они используют и санитарный кризис, применяя все свои возможности. Эта стратегия построена на демонстрации того, что определенные политические системы эффективнее наших [европейских] в борьбе с пандемией", - предположил Боррель.

С его точки зрения, "крупные державы, такие как Китай и Россия, при помощи СМИ увеличивают эффект от своей помощи, наращивая свою геополитическую роль в мире, в том числе за счет создания общественного мнения".

При этом Боррель напомнил о помощи ЕС сначала Китаю в разгар эпидемии в этой стране, а затем Италии, в том числе за счет направления в Ломбардию (наиболее затронутая эпидемией область на севере страны) миссии европейских медиков, которая финансируется за счет ЕС. "Европа есть, но мы должны наладить лучше коммуникацию с правительствами", - указал дипломат.

Ранее посол РФ в Италии Сергей Разов в интервью ТАСС заявил, что за помощью Италии в борьбе с коронавирусом не стоят никакие геополитические расчеты России и напомнил о благородных мотивах и побуждениях, как солидарность, взаимная поддержка, взаимопомощь.

Теги
ИталияРоссияКитайБоррель, ЖозепПандемия коронавируса нового типа
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