Трамп назвал вымыслом сообщения о том, что разведка США знала о коронавирусе в ноябре

ТАСС, 10 апреля. Информация о том, что разведывательное сообщество США обладало сведениями о вспышке коронавируса в китайском городе Ухань в ноябре 2019 года, не соответствует действительности. Об этом в пятницу заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на своей странице в Twitter .

В среду телекомпания ABC со ссылкой на источники в спецслужбах рассказала, что Национальный центр медицинской разведки при Разведывательном управлении Министерства обороны США (РУМО) предупреждал Белый дом о губительных последствиях коронавируса как для здоровья людей, так и для бизнеса еще в ноябре прошлого года.

"Это лживые новости ABC. Они знали, что ошибаются, публикуя эту вымышленную историю!" - написал Трамп.

В четверг Национальный центр медицинской разведки при РУМО заявил, что "сообщения СМИ о докладе о коронавирусе в ноябре 2019 года неверны".