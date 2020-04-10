{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Трамп назвал вымыслом сообщения о том, что разведка США знала о коронавирусе в ноябре

Публикуя эту информацию, журналисты знали, что ошибаются, считает американский лидер
Президент США Дональд Трамп EPA-EFE/JUSTIN CASTERLINE
Описание
Президент США Дональд Трамп
© EPA-EFE/JUSTIN CASTERLINE

ТАСС, 10 апреля. Информация о том, что разведывательное сообщество США обладало сведениями о вспышке коронавируса в китайском городе Ухань в ноябре 2019 года, не соответствует действительности. Об этом в пятницу заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

В среду телекомпания ABC со ссылкой на источники в спецслужбах рассказала, что Национальный центр медицинской разведки при Разведывательном управлении Министерства обороны США (РУМО) предупреждал Белый дом о губительных последствиях коронавируса как для здоровья людей, так и для бизнеса еще в ноябре прошлого года.

"Это лживые новости ABC. Они знали, что ошибаются, публикуя эту вымышленную историю!" - написал Трамп.

В четверг Национальный центр медицинской разведки при РУМО заявил, что "сообщения СМИ о докладе о коронавирусе в ноябре 2019 года неверны".

Теги
СШАКитайТрамп, ДональдПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Генпрокурор США не увидел оснований для расследования связей Трампа с Россией
По мнению Уильяма Барра, политические оппоненты пытались помешать Дональду Трампу выполнять обязанности президента
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС