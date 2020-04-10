Премьер Украины заявил, что страна будет вынуждена в мае "выходить на работу"

КИЕВ, 10 апреля. /ТАСС/. Украинцы в мае уже начнут выходить на работу, объявленные в стране на фоне пандемии коронавируса карантинные меры придется пересматривать. Об этом заявил в пятницу премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Украина не сможет два-три месяца сидеть на диване, мы будем вынуждены в мае выходить на работу вместе со всей Украиной", - сказал он в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера". Премьер добавил, что сейчас власть рассматривает вопрос об ограничениях в режиме работы, "чтобы растянуть час пик, чтоб избежать массовых скоплений людей".

Из-за карантина, по словам премьера, на Украине резко возросло число безработных. "У нас сегодня более 320 тыс. официально зарегистрированных безработных людей за последние две недели - это количество выросло почти на 50 тыс. До введения карантина регистрировалась одна тысяча в день, сейчас - 4-5 тыс. в день", - уточнил Шмыгаль.

Премьер также признал, что пока в стране нет тенденции к снижению заболеваемости коронавирусом. "Пока что мы очень умеренно и плавно, но мы двигаемся вверх, к сожалению. Переломный момент, я надеюсь, наступит после Пасхи, когда мы начнем двигаться уже вниз по количеству выявленных заболевших", - сказал он. С момента снижения темпов заболеваемости, по словам премьера, власти представят антикризисный план мер по запуску экономики, который сейчас разрабатывается.

По состоянию на утро пятницы на Украине зарегистрировано 2203 случая коронавируса, 69 человек умерли, 61 пациент выздоровел. Наибольшее число случаев инфицирования фиксируется в Киеве и в западных регионах страны. В Черновицкой области зарегистрировано больше всего случаев коронавируса - 366, в Закарпатской - 56, в Волынской - 41, в Киевской - 140.

На Украине с 17 марта действует карантин. По решению правительства Украины карантин в стране, а также режим чрезвычайной ситуации будет длиться как минимум до 24 апреля.