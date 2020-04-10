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Госдеп объявил награду в $10 млн за информацию о командире "Хезболлах" в Ираке

Речь идет о Мухаммеде Каутарани

ВАШИНГТОН, 10 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты назначили денежное вознаграждение в размере $10 млн за информацию о деятельности командира шиитской группировки "Хезболлах" в Ираке Мухаммеда Каутарани. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении Госдепартамента.

"Госдепартамент в рамках своей программы "Вознаграждение за правосудие" предлагает $10 млн за информацию о деятельности, сетях и лицах, связанных с Мухаммедом Каутарани, который является военным командиром "Хезболлах" высокого ранга", - отметило внешнеполитическое ведомство США. Оно считает, что Каутарани курирует финансовые вопросы "Хезболлах".

Согласно заявлению, Каутарани возглавляет отряды движения в Ираке и координирует действия с некоторыми полувоенными формированиями, организованными командующим силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касемом Сулеймани, который погиб в ночь на 3 января в результате ракетного удара США в районе багдадского аэропорта. Вашингтон ставит в вину Каутарани содействие вооруженным формированиям, "действующим вне зоны контроля сил правительства Ирака, совершающим нападения на зарубежные диппредставительства и занимающимся организованной преступной деятельностью".

Госдепартамент внес Каутарани в список террористов в 2013 году.

Внешнеполитическое ведомство считает, что данный человек курирует "механизм финансирования" ливанской организации, причисляемой Вашингтоном к разряду террористических. "Хезболлах", по версии Госдепартамента, накапливает около $1 млрд в год за счет прямой поддержки со стороны Ирана, деятельности частных предприятий и инвестиций, а также по линии спонсоров и от легализации незаконно полученных средств.

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