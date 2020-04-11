На Украине предложили сократить расходы на борьбу с коронавирусом

КИЕВ, 11 апреля. /ТАСС/. Комитет Верховной рады по вопросам бюджета утвердил проект изменений в Государственный бюджет на текущий год, в котором уменьшен на 2 млрд гривен ($73,3 млн) ранее предполагаемый размер фонда на борьбу с коронавирусом. Об этом в субботу сообщил депутат Рады от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

"Бюджетный комитет утвердил проект изменений в Госбюджет на 2020 год. По сравнению с внесенным кабмином проектом <...> уменьшен фонд на борьбу с COVID-19 на 2 млрд гривен, и теперь он предлагается в размере 64,9 млрд гривен ($2,38 млрд)", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале.

Согласно информации депутата, комитет Рады в проекте изменений бюджета также утвердил восстановление дотаций аграриям, увеличил финансирование строительства аэропорта Днепра (бывший Днепропетровск) и ряда других проектов. В новом документе на период карантина ограничиваются зарплаты чиновников, депутатов, судей, руководителей госпредприятий и членов их наблюдательных советов.

Верховная рада на внеочередном заседании 13 апреля рассмотрит внесение изменений в бюджет страны на 2020. 30 марта парламент отклонил первоначальный вариант секвестра госбюджета и отправил его на доработку. Первый вариант документа предусматривал сокращение доходной части на 11,2% и увеличение расходов на 6,7%. Уровень предельного государственного долга планировалось увеличить почти до 2,386 трлн гривен ($88 млрд), тогда как строка о "предельном объеме гарантированного государством долга" на 318,4 млрд гривен ($11,7 млрд) была изъята из документа.

8 апреля министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил, что правительство страны в новом проекте сокращения государственного бюджета на 2020 год сохранило рост его предельного дефицита в 3,1 раза - до 298 млрд гривен (почти $11 млрд). Размер фонда по борьбе с новым коронавирусом в новом документе было предложено установить в размере 66,3 млрд гривен ($2,45 млрд), что меньше первоначального варианта почти на 32%.

По состоянию на утро субботы на Украине зарегистрировано 2511 случаев коронавируса, 73 человека умерли, 79 выздоровели.